Певца из Нидерландов отстранили от «Евровидения» - Причина
Голландца Йоста Кляйна отстранили от участия в шоу жюри "Евровидения" из-за таинственного инцидента. Как передает Day.Az, об этом сообщает Телерадиовещательная корпорация Нидерландов (NOS).
Какой именно инцидент привел к отстранению Кляйна, пока остается тайной. Европейский вещательный союз (EBU) начал расследование в отношении исполнителя.
В одной из версий утверждается, что Клейн вступил в конфронтацию с одним из фотографов. Так заявляет телеканал SVT.
До этого сообщалось, что на бельгийском ТВ прервали выступление израильтянки Эден Голан на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Мальмё (Швеция).
9 мая в полуфинале конкурса выросшая в России Голан выступила и прошла в финал. Часть слушателей в зале пыталась освистать ее из-за действий Израиля в секторе Газа.
В Бельгии конкурс транслировал телеканал VRT, во время номера Голан трансляцию прервали.
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