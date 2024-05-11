Шведская полиция расследует незаконные угрозы после инцидента на Евровидении

Шведская полиция начала предварительное расследование по факту незаконных угроз в связи с инцидентом на арене Мальмё, где в эти дни проходит международный песенный конкурс "Евровидение-2024".

Как сообщает Day.Az, в пятницу Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что расследует инцидент с участием нидерландского артиста Йоста Кляйна. Предполагаемое преступление было совершено на арене Мальмё вечером в четверг. По информации Kulturnyheterna, речь идет о физическом противостоянии Кляйна и фотографа.

Тем временем в полиции не хотят комментировать, касается ли начатое предварительное расследование нидерландского артиста.

"Мы составили протокол о незаконных угрозах. У нас есть подозреваемый и истец, который является сотрудником Евровидения", - говорит представитель полиции Эвелина Олссон.

По словам пресс-секретаря полиции Рикарда Лундквиста, они допросили причастных к случившемуся. Подозреваемый также был допрошен, но не задержан. Расследование передано прокурору для дальнейшего рассмотрения.

Ранее EBU объявил, что расследует инцидент с нидерландским артистом Йостом Кляйном, который не появился на пятничной репетиции финала песенного конкурса "Евровидение". Организаторы перешли к следующему выступлению, не комментируя вопрос. Позже появилось официальное заявление EBU: "В настоящее время мы изучаем полученную информацию об инциденте с участием артиста из Нидерландов".

"В настоящее время ведутся переговоры между EBU и нидерландской телекомпанией AVROTROS. Поскольку расследование продолжается, по решению EBU Йост Кляйн отстранен от второй репетиции", - сообщили в EBU.

Инцидент также привел к тому, что возможность предварительного голосования для стран, не участвующих в конкурсе, была отложена до завершения текущего расследовании.

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