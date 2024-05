Проклятие Бритни: возвращение Джастина Тимберлейка в музыку обернулось грандиозным провалом

43-летний американский певец, который в настоящее время находится в своем мировом турне Forget Tomorrow, не может похвастаться кассовыми сборами. Не встретил особого одобрения и его первый за последние шесть лет альбом "Everything I Thought It Was",

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет Mail.Online.

Не последнюю роль в этом сыграл скандал, который разгорелся после выхода мемуаров Бритни Спирс, где она рассказала, что сделала аборт от певца по его настоянию в начале 2000-ых.

Вторая причина, по мнению музыкального обозревателя Туре из TheGrio, - слишком большая пауза в творчестве.

"Шестилетний перерыв с середины тридцати до сорока лет - это действительно долгий срок для артиста. Большинство поклонников Тимберлейка состарились. Это как в старой поговорке: "Не ты уходишь на пенсию - публика увольняет тебя"", - сказал он.

В книге "Женщина во мне" Бритни, которая на пике популярности несколько лет встречалась с Джастином, поделилась откровениями не только об аборте, но и об изменах Тимберлейка. К тому же она заявила, что он использовал их разрыв для начала своей сольной карьеры.

Фанаты артистки захейтили исполнителя, а его брак едва не распался. После того, как певец оказался в центре онлайн-бури, Бритни протянула ему оливковую ветвь, извинившись за "некоторые вещи", которые она сказала в книге, а также похвалив новую музыку Джастина.

В свою очередь Джастин не стал следовать ее примеру. Во время выступления в Нью-Йорке он сказал:

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы извиниться ни перед кем".

После этого Спирс удалила свой пост с извинениями.

"Кто-то сказал мне, что кто-то говорит обо мне д***мо на улицах!!! Хочешь подать в суд или пойдешь домой в слезах к маме, как в прошлый раз??? Мне не жаль!' - написала она.

Джастин выпустил свой альбом в марте. Несмотря на неоднозначные отзывы, он не имел ошеломляющего успеха, поскольку дебютировал под четвертым номером в Billboard 200 США, заработав всего 67 тысяч единиц, эквивалентных альбому, рассчитанных на 31,13 миллиона прослушиваний по запросу и 41 000 чистых копий альбома.

Его предыдущие четыре сольных студийных альбома возглавили чарты, а его дебютный альбом Justified достиг второго места.

Две недели назад он начал свой мировой тур The Forget Tomorrow в Ванкувере (Канада).

Продажи билетов были далеко не впечатляющими. Артисту пришлось без объяснения причин отменить свой концерт 8 июня в Колумбии, Южная Каролина, поскольку билеты продавались из рук вон плохо.