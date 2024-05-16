Бойфренд Селены Гомес о планах завести детей с певицей

Бойфренд Селены Гомес, рэпер Бенни Бланко рассказал о планах завести детей. Об этом сообщает Just Jared, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это моя следующая цель. У меня очень много племянников. Я люблю общаться с детьми", - рассказал Бенни Бланко о планах на детей и свадьбу с певицей.

В декабре 2023 года Селена Гомес подтвердила, что встречается с музыкальным продюсером Бенни Бланко. Знаменитость опубликовала в социальной сети совместные снимки с новым возлюбленным. На одной из фотографий Бланко целует артистку в губы. Звезды были знакомы друг с другом уже давно. В 2021 году Селена Гомес и Бенни Бланко работали над песней I Can't Get Enough. В январе певица впервые вышла в свет со своим парнем. Влюбленные появились вместе на премии "Эмми".

Недавно инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что роман Селены Гомес и Бенни Бланко вышел на новый уровень, несмотря на то, что в последнее время певица и продюсер находились в разных городах.

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