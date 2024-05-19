Рианна избавилась от многомиллионного пентхауса в Лос-Анджелесе

Барбадосская певица Рианна избавилась от своего пентхауса в Лос-Анджелесе. Сделка принесла артистке 25 миллионов долларов, пишет Mansion Global, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Квартира была выставлена на продажу всего пару месяцев назад. Апартаменты площадью 860 квадратных метров располагаются на 40-м этаже небоскреба. Из их окон открывается захватывающий вид на океан. В пентхаусе разместились четыре спальни, в главной из которых оборудованы зона отдыха и камин. Камин также есть в библиотеке, ванные отделаны мрамором, а гостиную украшают высокие потолки. Кроме того, в квартире обустроен рабочий кабинет, зал, семейная комната и кухня шеф-повара. Из апартаментов можно выйти на четыре просторные террасы размером 176 квадратных метров.

Несколько лет назад объектом владел американский актер, звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри. Актер приобрел его в 2017 году за 20 миллионов долларов, но в 2021-м продал. В 2023-м хозяйкой пентхауса стала Рианна, отдав за него 21 миллион долларов.

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