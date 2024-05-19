Раскрыт заработок Бритни Спирс на продаже мемуаров

Раскрыт заработок американской певицы Бритни Спирс на продаже ее мемуаров под названием "Женщина во мне". Об этом сообщает портал US Weekly со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам инсайдера, за этот год исполнительнице удалось заработать более 40 миллионов долларов с продажи своей книги. Помимо этого, артистка продолжает получать отчисления за выпущенные ранее альбомы и песни, а также зарабатывает на продаже собственной линейки ароматов.

"С деньгами проблем нет", - подчеркнул источник. Он также добавил, что Спирс тратит средства на покупки в онлайн-магазинах, а также в масс-маркетах, отказываясь от приобретения дорогих дизайнерских нарядов. При этом большая часть расходов приходится на ее "роскошные путешествия на Бора-Бора или на Гавайи".

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