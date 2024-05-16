СМИ узнали, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек хотят развестись

Певица Дженнифер Лопес и ее супруг, актер Бен Аффлек, хотят развестись. Об этом сообщает In Touch Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации инсайдера, у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Недавно актер съехал от своей возлюбленной. При этом источник отмечает, что артист не виноват в их разладе.

"Им, вероятно, придется продать дом мечты, который они искали два года. Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может его контролировать, а он не может ее изменить. Невозможно, чтобы это продолжалось", - заявил инсайдер.

В 2021 году Дженнифер Лопес воссоединилась с Беном Аффлеком спустя 18 лет после расставания. Звезды официально дебютировали как пара на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Весной 2022 года Бен Аффлек сделал предложение руки и сердца певице, подарив кольцо стоимостью более пяти миллионов долларов. В июле того же года знаменитости поженились на тайной церемонии в Лас-Вегасе. Позже они сыграли свадьбу.

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