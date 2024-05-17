Орбакайте вспомнила, что изначально не думала о карьере певицы

Певица Кристина Орбакайте призналась, что в юношеские годы думала лишь о карьере актрисы и не планировала становиться исполнительницей. Как передает Day.Az, ее слова передает PROZVEZD.

"Но так сложилось, что к тому моменту, когда я окончила ГИТИС, в отечественном кино начался глобальный кризис. В самом начале 90-х годов практически ничего не снимали, и все киностудии, включая "Мосфильм", пустовали. Было понятно, что кризис быстро не закончится. Попробовала петь", - поделилась артистка.

По словам Орбакайте, критика в ее адрес "была беспощадной". Она подчеркнула, что если за роль в фильме "Чучело" получала похвалу от зрителей, то за выход на эстраду ее часто ругали.

Недавно Орбакайте показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию со своей матерью Аллой Пугачевой из семейного архива. Певица публично поздравила Примадонну с Международным Днем матери. В честь праздника она выложила черно-белый снимок, на котором была запечатлена с народной артисткой СССР. На фото Орбакайте обнимала родительницу и улыбалась.

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