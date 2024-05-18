Стало известно о романе Анжелины Джоли с двумя мужчинами

Актриса Анджелина Джоли влюблена в двух мужчин - композитора Джастина Левина и рэпера Акалу (настоящее имя - Кингсли Джеймс Маклин Дейли). Об этом сообщил изданию In Touch инсайдер, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Анжелина встречается с двумя разными мужчинами. Она влюблена в обоих", - отметил источник.

Отмечается, что Левин работал с актрисой над мюзиклом "Аутсайдеры" в Нью-Йорке, тогда они и сблизились. Знакомые с ситуацией предполагают, что отношения пары не только рабочие. Инсайдер заявляет, что Джоли обожает мужчину и проводит с ним много времени.

С рэпером Акалой актрису объединяет интерес к активизму. Знаменитости также разделяют страсть к путешествиям. По словам источника, Джоли давно не испытывала подобного влечения к мужчине. Он подчеркнул, что музыкант также заботится о детях звезды.

"Долгие годы Анджелина даже не думала о свиданиях. Мало того, что развод разбил ей сердце, но она также решила полностью сосредоточиться на собственном здоровье и детях. Ей потребовалось много времени, чтобы прийти к тому, чтобы открыть себя для новых романов", - отметил инсайдер.

Отношения Джоли с Левином и Акалой длятся на протяжении года, отмечается в статье.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!