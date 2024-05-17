Участник Евровидения может предстать перед судом в ЕС

Участник международного песенного конкурса Евровидение от Нидерландов Йост Кляйн может предстать перед судом в Швеции. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал NOS со ссылкой на его адвоката Яна-Оке Фельта.

Кляйн принимал участие в Евровидении-2024 и был дисквалифицирован 11 мая. Отмечалось, что он сделал угрожающий жест в сторону женщины-оператора, которая снимала Кляйна без его согласия.

Юрист сообщил, что артист отрицает, что угрожал оператору. По его словам, Кляйн заранее договорился с организаторами о том, что его не будут снимать во время выхода со сцены, но оператор проигнорировала просьбу певца, после чего тот оттолкнул камеру.

Шведская полиция сообщила, что закончила расследование. Отмечается, что решение о возбуждении дела примут в течение нескольких недель.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!