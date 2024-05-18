Певица Аврил Лавин отреагировала на слухи о замене двойником

Американская певица Аврил Лавин отреагировала на распространяемые фанатами слухи о том, что ее заменили двойником. Свою позицию она выразила в подкасте Call Her Daddy, выпуск доступен на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Поклонники Лавин начали продвигать в сети теорию о том, что артистки не стало в 2003 году и с тех пор вместо нее на сцену выходит двойник по имени Мелисса Ванделла. По мнению сторонников этой теории, продюсеры не захотели терять приносящую прибыль звезду и начали выдавать за нее похожую женщину.

Лавин заявила, что это выдумки, к которым она относится спокойно. "Очевидно, что я - это я, это так глупо. Но, честно говоря, это не самое ужасное, что люди могли придумать", - заключила артистка.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!