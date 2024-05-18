https://news.day.az/showbiz/1661061.html В соцсетях обсуждают спортивную фигуру 55-летнего Хью Джекмана
В соцсетях обсуждают спортивную фигуру 55-летнего Хью Джекмана
Актер Хью Джекман опубликовал в Instagram новые фотографии из спортзала, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
55-летний Хью Джекман позировал в облегающей футболке и шортах, демонстрируя спортивную фигуру.
"Форма потрясающая у вас", "Всем желаю так выглядеть в 55", "Глядя на тебя, мои коленные чашечки выскочили", "Ты машина!", "Вы опозорили всех нас". Однако среди высказываний нашлись и ностальгические: "Похоже, Логан стареет", - написали пользователи соцсетей.
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