Звезда «Игры престолов» рассказала о борьбе с депрессией

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер призналась, что материнство помогло ей в борьбе с депрессией. Об этом актриса рассказала в подкасте The Run-Through with Vogue, пишет издание People, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Тернер призналась, что долгое время не обращалась за помощью для лечения депрессии. В период обострения ментальных проблем актриса, по ее словам, чувствовала себя настолько плохо, что совсем перестала есть. Однако всерьез занялась своим психическим здоровьем, когда решила стать матерью, и в итоге справилась с депрессией.

"Мое тело родило самых замечательных детей, любовь всей моей жизни. Став матерью, я захотела сохранить себя, чтобы оставаться с ними как можно дольше. Дочери просто дали мне совершенно новую жизнь, благодаря им я осознала важность сохранения здоровья и необходимость относиться к себе с уважением", - призналась Тернер.

Также актриса добавила, что сейчас, если чувствует тревогу и подавленность, сразу звонит друзьям. С людьми, которым она доверяет, она может разговаривать по 20 минут. Также Тернер отметила, что справиться с приступами тревожности ей помогает "коробочное" дыхание (вдох, задержка дыхания, выдох и еще одна задержка дыхания на четыре счета каждый - прим. "Ленты.ру").

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