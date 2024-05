Пол Маккартни оказался в списке богатейших людей Великобритании

Сооснователь группы The Beatles Пол Маккартни занял 165-ю строчку в списке самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Состояние музыканта оценили в 1 млрд фунтов стерлингов. Тем самым, он стал первым музыкантом-миллиардером Британии. Благодаря прошлогоднему гастрольному туру Got Back, Маккартни увеличил свое состояние на 50 млн фунтов за год. В 2023-м также были переизданы два альбома The Beatles 1962-1966 и 1967-1970 годов.

Кроме того, в ноябре прошлого года британский хит-парад возглавила последняя песня группы "Now and Then". Таким образом, группа The Beatles побила свой собственный рекорд, в 18-й раз заняв первое место в британском чарте. В ее разработке принимали участие все члены команды The Beatles. Песня стала первой, которую коллектив выпустил со времен "Real Love" 1996 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!