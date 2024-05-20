Бен Аффлек пригласил бывшую жену в дом, куда съехал после разлада с Дженнифер Лопес

Актриса Дженнифер Гарнер навестила своего бывшего мужа, актера Бена Аффлека. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Daily Mail.

Дженнифер Гарнер подловили папарацци 18 мая в Лос-Анджелесе. Актрису заметили около дома, в который Бен Аффлек съехал после разлада с Дженнифер Лопес. По информации журналистов, знаменитость приехала к экс-возлюбленному без их общих детей.

На этой неделе инсайдер заявил, что у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Недавно актер съехал из их дома, стоимость которого около $60 миллионов. При этом источник отметил, что артист не виноват в их разладе.

"Им, вероятно, придется продать дом мечты, который они искали два года. Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может его контролировать, а он не может ее изменить. Невозможно, чтобы это продолжалось", - заявил инсайдер.

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