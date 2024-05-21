Кэти Перри забросала фанатов пиццей и подверглась критике

Фанаты раскритиковали американскую певицу и актрису Кэти Перри за то, что во время своего выступления она забросала зрителей кусками пиццы. На это обратила внимание газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе съемок популярного реалити-шоу American Idol ("Американский идол") 39-летняя номинантка на премию "Грэмми" воссоздала свое вирусное видео 2022 года. Она бросила кусок пиццы в толпу, однако еда упала на пол концертной площадки, после чего певица улыбнулась, пожала плечами и начала пританцовывать.

Некоторые пользователи сети выразили недовольство поведением Перри. "Не выбрасывайте еду", - написал один из них. "Я фанат [певицы], но никогда и никому не следует поступать так", - добавил другой. "Это плохо. Не стоит просто так разбрасывать еду", - отметил третий.

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