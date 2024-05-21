Скарлетт Йоханссон потребовала принять закон о защите прав личности в ИИ

Американская актриса Скарлетт Йоханссон заявила о необходимости принятия закона, обеспечивающего защиту прав личности, обнаружив, что голосовой помощник в новой версии генеративной нейросети ChatGPT "говорит" ее голосом. Об этом сообщил телеканал СNN, ознакомившийся с заявлением адвоката звезды Голливуда, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам Йоханссон, она "шокирована, разгневана и не верит", что руководитель компании OpenAI - разработчика программы ChatGPT - Сэм Альтман будет использовать синтетический голос, выпущенный вместе с обновлением сети ChatGPT, "настолько пугающе похожий" на ее голос.

"В то время, когда мы все боремся с дипфейками и защищаем нашу идентичность, собственную работу, я считаю, что эти вопросы заслуживают абсолютной ясности, - отметила актриса. - Я с нетерпением жду прозрачного решения и принятия соответствующего закона, который поможет обеспечить защиту прав личности".

Она выступила с заявлением после того, как в OpenAI сообщили, что компания "нажимает кнопку паузы" в обновлении после сравнения с вымышленным голосовым помощником, изображенным в фильме "Она" с участием Йоханссон. Возникли вопросы, касающиеся "выбора голосов в ChatGPT, особенно в Sky", и компания работает над тем, чтобы решить проблемы, говорится в заявлении.

Актриса также проинформировала, что в сентябре Альтман предложил ей принять участие в озвучивании системы ChatGPT 4.0, однако она отклонила это предложение "по личным причинам". Но за два дня до выхода этой версии Альтман вновь связался, по словам актрисы, с ее агентом и "попросил пересмотреть свое решение".

В прошлом году Йоханссон, известная по таким кинолентам, как "Трудности перевода" и "Страсти Дон Жуана", подала в суд на приложение на основе искусственного интеллекта (ИИ), которое без ее разрешения использовало образ и голос актрисы в рекламных целях. По информации журнала Variety, сгенерированные ИИ изображение и голос актрисы были использованы в 22-секундном рекламном ролике приложения Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar.

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