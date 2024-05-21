Билли Джоэл приобрел очередной особняк в Нью-Йорке

Американский певец и музыкант Билли Джоэл стал хозяином очередного роскошного особняка в штате Нью-Йорк. Сделка обошлась культовому рокеру в 10,7 миллиона долларов, пишет New York Post (NYP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Обзаведясь недвижимостью в Ист-Хэмптоне, Джоэл стал соседом актеров Алека Болдуина, Гвинет Пэлтроу, Роберта Дауни-младшего и Нила Патрика Харриса, а также пары Бейонсе и Джей-Зи. Участок, который перешел во владение шестикратного лауреата "Грэмми", занимает два гектара. В доме разместились пять спален, а на территории поместья обустроена конная ферма - нынешняя супруга Джоэла является опытной наездницей. Во дворе оборудован бассейн. Также близ усадьбы находится пруд с лилиями.

Джоэл активно покупает и продает элитную недвижимость. Так, квартиру в Вест-Виллидж, Нью-Йорк, он купил в 2005 году за 5,9 миллиона долларов, а продал в 2011 году за 11,6 миллиона долларов. В 2014 году музыкант продал свой особняк на Лонг-Айленде за 19 миллионов долларов и две квартиры в кондоминиуме за 12 миллионов долларов.

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