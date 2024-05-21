Дочь Эминема вышла замуж

Дочь американского рэп-исполнителя Эминема (настоящее имя - Маршалл Брюс Мэтерс) Хэйли Джейд Скотт вышла замуж.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Избранником Хэйли стал Эван Макклинток, с которым она состоит в отношениях с 2016 года. В феврале прошлого года возлюбленный дочери Эминема сделал ей предложение.

Джейд Скотт опубликовала серию романтический фотографий со свадебного торжества, а также написала: "Было пролито так много слез счастья, было столько смеха и улыбок, мы ощутили очень много любви".

28-летняя Хэйли Джейд Скотт - единственный родной ребенок хип-хоп-исполнителя от его бывшей супруги Кимберли Энн Скотт. У артиста также есть двое приемных дочерей - 31-летняя Алайна Мэтерс и 22-летняя Стиви Лейн.