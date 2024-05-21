Ведутся переговоры о выступлении Энрике Иглесиаса, Дженнифер Лопес и Рики Мартина в Баку

Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) рассказал о возможности выступления на международном музыкальном фестивале DREAM FEST мировых звезд Энрике Иглесиаса, Дженнифер Лопес и Рики Мартина.

С Энрике Иглесиасом, Дженнифер Лопес и Рики Мартином у нас ведутся переговоры.

Как передает Day.Az, об этом на пресс-конференции, посвященной фестивалю, сказал Эмин Агаларов.

"Не уверен, что участие кого-то из них подтвердится к этому лету, хотя надеюсь хотя бы на одного. К следующему лету у нас уже зафиксирован Ленни Кравиц. Фестивалем на следующий год мы уже занимаемся, потому что выступления больших артистов расписаны на год-два вперёд. Это сложный процесс", - подчеркнул Эмин Агаларов.

Отметим, что с 23 по 28 июля на побережье Sea Breeze Resort в Баку пройдет международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2024.