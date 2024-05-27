Катя Лель назвала критерий настоящего мужчины

Певица Катя Лель назвала решительность одним из главных критериев настоящего мужчины. Как передает Day.Az, об этом сообщает "Пятый канал".

Лель уверена, что противоположный пол должен завоевывать своих возлюбленных.

"Если мужчина делает стоп, значит он не так дорожит своей второй половиной, поэтому пусть выбирает: или он будет долго собираться, или он будет свою женщину завоевывать и никому не отдавать", - поделилась исполнительница.

7 декабря Катя Лель сообщила, что развелась с мужем Игорем Кузнецовым после 15 лет брака. Причиной расставания стало недоверие к супругу. При этом исполнительница заверила, что сейчас ее сердце свободно, а она сама счастлива. При этом, по мнению артистки, Кузнецов не до конца принял расставание и не поверил в развод.

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