Певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Информация о судебном деле опубликована на портале единого информационного пространства мировых судей города Москвы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В информации по документу в качестве истца значится Алсу, а ее супруг выступает ответчиком. В графе "Категория дела" указано "О расторжении брака супругов, имеющих детей". Заявление певица подала 24 мая.

Известно, что пара состояла в браке 18 лет. Алсу и Ян воспитывают троих детей - 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микаэлу и 7-летнего Рафаэля.

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