Алсу может забрать половину бизнеса бывшего мужа в процессе развода

Певица Алсу может претендовать на половину бизнеса Яна Абрамова, если предприниматель оформлял на себя имущество во время их 18-летнего брака. Как передает Day.Az, об этом порталу "Страсти" рассказала адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

"С учетом изложенного, все добрачные квартиры Алсу как были, так и останутся ее личной собственностью. А на все, включая бизнес (доли в компаниях, акционерных обществах и т. д.), что было приобретено супругом в период их брака, она имеет право на 1/2", - пояснила Вербицкая-Линник.

При этом она уточнила, что обычно если речь идет о доле в бизнесе, то мужья предпочитают выплачивать денежную компенсацию бывшей супруге вместо передачи своих активов. Вербицкая-Линник добавила, что обычно в семьях звезд заключают брачный контракт, чтобы избежать лишних рисков во время развода.

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