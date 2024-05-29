Стали известны новые подробности разлада Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Актриса и певица Дженнифер Лопес сконцентрировалась на работе из-за проблем в браке с Беном Аффлеком. Об этом сообщает издание People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Они до сих пор живут отдельно. Она вернулась в Лос-Анджелес на репетиции перед туром. Кажется, с ней все в порядке. Она очень сосредоточена на работе", - рассказал инсайдер издания.

Недавно появились слухи о том, что у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер съехал из их дома, стоимость которого около $60 миллионов. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в их разладе.

"Им, вероятно, придется продать дом мечты, который они искали два года. Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может его контролировать, а он не может ее изменить. Невозможно, чтобы это продолжалось", - заявил источник.

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