Звезда «Гарри Поттера» вышел на публику с подросшим сыном

Актер Дэниел Рэдклифф впервые за долгое время вышел на публику вместе с возлюбленной, актрисой Эрин Дарк, и сыном. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

34-летний Дэниел Рэдклифф и 39-летняя Эрин Дарк были замечены 27 мая в Нью-Йорке. Влюбленные гуляли вместе со своим сыном, имя которого они скрывают. Актер нес ребенка в слинге.

В конце апреля 2023 года издание журналисты сообщили, что Дэниел впервые стал отцом. Звезду "Гарри Поттера" засняли во время прогулки с новорожденным малышом и актрисой Эрин Дарк. В июле Рэдклифф в интервью Entertainment Tonight поделился впечатлениями от отцовства и рассказал, что его возлюбленная родила сына.

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