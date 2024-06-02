Мадонна спровоцировала слухи о романе с боксером на 31 год младше нее

Американская певица Мадонна спровоцировала слухи о новом романе. Об этом сообщает издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер из окружения знаменитости заявил, что 65-летняя Мадонна стала часто общаться с 34-летним британским боксером Ричардом Риакпроэ. Певица и спортсмен познакомились через общих знакомых из индустрии моды. За последние несколько недель Мадонна "сблизилась" с Ричардом.

"Они прекрасно ладят и весело проводят время в компании друг друга. Но на данный момент они просто хорошие друзья", - заявил источник.

На днях появилась информация, что Мадонна и боксер Джош Поппер, который на 35 лет моложе нее, расстались после года романа. По словам инсайдера, близкого к звезде, певица и спортсмен почти не виделись во время гастрольного тура Мадонны "Celebration", завершившегося в мае 2024 года. Источник добавил, что между экс-партнерами не было ссор и они сохранили дружеские отношения.

"Мадонна месяцами не виделась с Джошем из-за сумасшедшего расписания. Все просто выдохлось", - уточнил анонимный информатор.

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