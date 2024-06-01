Бейонсе обвинили в плагиате и подали на нее в суд

Группа из Нового Орлеана обвинила певицу Бейонсе в плагиате и потребовала компенсацию. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В иске группа Da Showstoppaz заявила, что Big Freedia незаконно использовала фрагмент из их трека "Release a Wiggle" 2002 года. Они потребовали добавить группу в титры песен "Explode" и "Break My Soul", а также отчисления от будущих доходов от песен и возмещение ущерба.

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