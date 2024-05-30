Мать Бейонсе рассказала о травле артистки в детстве

Мать американской певицы Бейонсе Тина Ноулз рассказала о том, что артистка подвергалась травле в детстве. Ее цитирует Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Она была очень застенчивой, и над ней немного издевались", - сказала Ноулз. При этом она отметила, что юная артистка вступалась за других, несмотря на то, что не могла постоять за себя. По словам матери исполнительницы, она очень гордилась своей дочерью в такие моменты.

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