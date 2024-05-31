«Она была студенткой»: Валерия через 17 лет узнала, что Заворотнюк снималась у нее в клипе

Певица Валерия рассказала в личном блоге, что актриса Анастасия Заворотнюк снималась у нее в клипе, когда была студенткой. Звезда отметила, что узнала об этом только через 17 лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вспоминаю, как однажды (было это лет 15 назад) она сказала мне, что снималась когда-то у меня в клипе. Я просто обомлела. Один из первых моих роликов режиссер Степан Михалков снял на сцене МХАТ и для участия в массовых сценах пригласил студентов выпускного курса, среди которых была Настя Заворотнюк. Это было в 1992 году. И я вспомнила красавицу-русалку. Бросилась пересматривать клип, и правда в этом эпизоде снималась Настя, и неудивительно, потому что для этой роли выбрали самую красивую девушку", - поделилась исполнительница.

Валерия подчеркнула, что всегда считала звезду "Моей прекрасной няни" примером для подражания, которая сохранила естественную красоту, а не переделывала себя. По словам певицы, она в свое время тоже отказалась от популярного среди звезд ботокса. Артистка объясняла, что перестала узнавать себя на фотографиях и прекратила делать такие инъекции.

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