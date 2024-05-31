Дочь Джоли и Питта отказалась от фамилии отца

Дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло официально отказалась от фамилии отца. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Девушка начала процедуру по смене документов в день своего 18-летия. Она планирует стать Шайло Джоли. Питт пока не отреагировал на решение дочери, уточнил источник.

Ранее дочь актеров призвала родителей помириться по случаю ее 18-летия. Шайло заявила матери и отцу, что им "нужно разобраться в своих отношениях и повзрослеть". Собеседник одного из СМИ отметил, что девочка устала от конфликтов родителей.

Джоли подала на развод с мужем в 2016 году, процесс был официально завершен в 2019-м. Сейчас экс-супруги делят имущество.

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