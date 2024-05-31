33 мгновения! Азад Шабанов "сорвал паутину" с летней сцены Филармонии в Баку

Азад Шабанов, исполняя свою многолетнюю мечту, связал название концерта именно со своим возрастом. "33" - мой первый сольный концерт, на котором вы познакомитесь с моим внутренним эмоциональным миром, полным гармонии разнообразной музыки" - этими словами Азад Шабанов описал свой концерт, состоявшийся на летней сцене Азербайджанской государственной академической филармонии, сообщает Day.Az.

Следует отметить, что на этой сцене (летней сцене) на протяжении многих лет не было эстрадных концертов. Как говорится, "сорвал паутину".

Число "33" стало символическим, его называют "возрастом Христа". Считается, что в 33 года человек становится физически и духовно зрелым, происходит переоценка его системы ценностей и начинается новый этап жизни. Это, можно сказать где-то середина жизни, возраст совершенства, рубеж между молодостью и старостью.

На концерте в формате sold out Азад исполнил свои хиты в современной аранжировке и новые композиции, азербайджанские классические песни и зарубежные шлягеры. В дуэте он разделил сцену со своими друзьями-музыкантами Джавидом Мамедовым, Джейхуном Зейналовым (Jin) и Ашугом Али. Выступления проходили в сопровождении танцевального коллектива "Талант".

Зрителям был также представлен видеоматериал об Азаде Шабанове, в котором об исполнителе рассказали заслуженный деятель искусств, композитор Вагиф Герайзаде, художественный руководитель легендарной группы "Карван" Микаил Векилов, композиторы Эсмиральда Гусейнова и Исмаил Асадов.

Концерт под открытым небом оставил самые яркие эмоции у зрителей, которые на протяжении программы устраивали бурные овации артисту.

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