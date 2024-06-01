https://news.day.az/showbiz/1664788.html Эминем вернулся с новым треком - ВИДЕО
Эминем вернулся с новым треком - ВИДЕО
Эминем порадовал поклонников новым синглом.
Как передает Day.Az, трек опубликован в преддверии выхода нового альбома "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)" и получил название "Houdini".
Маг и фокусник Гарри Гудини, чья фамилия стала названием трека, трагически погиб в родном для музыканта Детройте.
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