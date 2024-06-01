Азербайджанская эстрадная певица Эльнара Халилова представила клип на популярную детскую песню "Кукла", написанную на слова Джахангира Мамедова и музыку Агабаджи Рзаевой, сообщает Day.Az. Клип посвящен Международному дню защиты детей, отмечаемому 1 июня.

В клипе вместе с певицей композицию исполнила юный талант Лятифа Атяшгызы. В песне рассказывается о том, как маленькая девочка воспитывает свою куклу.

Автор идеи - Эльнара Халилова, aranjiman/mix & mastering - Гасан Агаев, операторы - Гасанага Тагиев, Шахрияр Ализаде. video editor - Гусейн Мамедов, Ляман Шах. Клип снят El Yaradıcılıq Mərkəzi.

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