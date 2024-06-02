Стало известно, что не устраивает Бена Аффлека в браке с Дженнифер Лопес

Голливудский актер Бен Аффлек хочет, чтобы его жена Дженнифер Лопес пересмотрела свое отношение к работе. Об этом сообщает издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что Бена Аффлека не устраивает график работы Дженнифер Лопес. Якобы актер даже поссорился с сотрудниками своей жены.

"Бен просто хочет для нее самого лучшего и чувствует, что она делает много посредственных проектов. Он считает, что она окружена людьми, которые принимают решения за нее. А сама Дженнифер выполняет 50 задач одновременно", - рассказал источник.

По словам инсайдера, Бен Аффлек работает не так много по собственному желанию в отличие от супруги. Отмечается, что хотя Дженнифер Лопес хотела посвятить себя семье, она все равно очень занята.

Недавно появились слухи о том, что у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер съехал из их дома, стоимость которого около $60 миллионов. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в их разладе.

"Им, вероятно, придется продать дом мечты, который они искали два года. Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может его контролировать, а он не может ее изменить. Невозможно, чтобы это продолжалось", - заявил источник.

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