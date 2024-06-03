Раскрыты загадочные детали наряда Леди Гаги

Детали для наряда Леди Гаги были куплены на свалке. Об этом рассказал Кристиан Гюйгенс, работавший над образом, передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Селебрити.

В данном платье певица недавно появилась на премьере концертного фильма.

"Обычно я нахожу нужные мне детали на улице. Я два часа ходил по городу и ничего не нашел, поэтому решил, что пора отправиться на свалку. Владелец свалки не поверил мне, когда я сказал, что деталь, которую я искал, предназначена для платья Леди Гаги. Я умирал со смеху. Но за 50 евро он дал мне деталь от Mercedes Benz", - поделился Кристиан.

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