Нюша впервые назвала причину развода: «Должны быть чувства»

Певица Нюша в интервью Лауре Джугелии призналась, что развелась с предпринимателем Игорем Сивовым из-за угасших чувств, передает Day.Az.

"Мне важно, чтобы отношения имели определенную яркость. Не нужно все время жить "как на вулкане", но все равно должны быть эти чувства, которые тебя вдохновляют на определенное поведение", - пояснила Нюша.

Ведущая шоу спросила у артистки, повлияла ли на угасшие чувства измена Сивова. Нюша уточнила, что предательство супруга стало для нее первым звоночком к разводу. Исполнительница сделала вывод из этой ситуации, но копила в себе невысказанные обиды и агрессию. Из-за этого в некоторых моментах Нюша "не была собой".

В 2022 году Нюша призналась, что пережила измену супруга во время второй беременности, но смогла его простить и извлечь уроки из случившегося. Звезда отмечала, что в отношениях состоят два человека, и оба несут ответственность за все происходящее. По словам певицы, измена Сивова стала для нее испытанием, которое позволило обрести новую версию себя.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!