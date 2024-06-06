https://news.day.az/showbiz/1666170.html Убитому актеру из «Гарри Поттера» установят памятник
Убитому актеру из «Гарри Поттера» установят памятник
Убитому актеру Робу Ноксу, известному зрителям по роли Маркуса Белли в "Гарри Поттере", установят памятник. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на People Talk.
Известно, что памятник будет установлен на юго-востоке Лондона 8 июня. На памятном мероприятии будут присутствовать не только семья и друзья актера, но и его коллеги.
Напомним, Роб Нокс в возрасте 18 лет погиб в 2008 году после нападения на улице. Артист пытался защитить своего младшего брата, которому угрожал мужчина с двумя ножами. Актер скончался от полученных ножевых ранений.
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