Убитому актеру из «Гарри Поттера» установят памятник

Убитому актеру Робу Ноксу, известному зрителям по роли Маркуса Белли в "Гарри Поттере", установят памятник. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на People Talk.

Известно, что памятник будет установлен на юго-востоке Лондона 8 июня. На памятном мероприятии будут присутствовать не только семья и друзья актера, но и его коллеги.

Напомним, Роб Нокс в возрасте 18 лет погиб в 2008 году после нападения на улице. Артист пытался защитить своего младшего брата, которому угрожал мужчина с двумя ножами. Актер скончался от полученных ножевых ранений.

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