Дженнифер Лопес обратилась к фанатам на фоне слухов о разводе

Певица и актриса Дженнифер Лопес обратилась к поклонникам на фоне слухов о возможном разводе с Беном Аффлеком. Об этом сообщает издание Page Six, ссылаясь на официальную рассылку артистки OnTheJLo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дженнифер Лопес отправила электронное письмо, в котором поблагодарила фанатов за то, что они поддержали фильм "Атлас", где она сыграла главную роль. Певица также попросила поклонников не обращать внимание на негатив.

"На этой неделе "Атлас" снова стал номером один. Спасибо вам большое! Может показаться, что сейчас в мире много негатива, но не позволяйте ему заглушить любовь!" - написала знаменитость.

Недавно появились слухи о том, что у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер съехал из их дома, стоимость которого около $60 миллионов. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в их разладе. Позже возникла информация, что Бена Аффлека не устраивает график работы Дженнифер Лопес. Якобы актер даже поссорился с сотрудниками своей жены.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!