Ди Каприо нарушил свое правило не встречаться с женщинами старше 25

Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо, по всей видимости, пренебрег своим правилом не встречаться с женщинами старше 25 лет.

На такое нарушение традиции обратило внимание издание Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Леонардо Ди Каприо, похоже, прервал свою многолетнюю серию отношений с женщинами не старше 25 лет, ведь его нынешней девушке исполнилось 26", - отмечается в статье.

Нынешней девушкой Ди Каприо, по информации СМИ, является итальянская супермодель Виттория Черетти. 7 июня ей исполнилось 26 лет, однако новостей о расставании со знаменитостью в пятницу не последовало. Издание подчеркивает, что разница в возрасте между актером и его возлюбленными давно интересует общественность, многие активно критикуют его за это.

В марте были раскрыты новые подробности романа Леонардо Ди Каприо и его девушки Виттории Черетти. По словам анонимного источника, 49-летний актер пока не готов сделать избраннице предложение руки и сердца.

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