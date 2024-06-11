Брэдли Купер сменил имидж и расстроил поклонников

Голливудский актер Брэдли Купер вышел на публику с новым имиджем. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

49-летнего Брэдли Купера засняли во время прогулки с 7-летней дочерью Леей от супермодели Ирины Шейк. Актер был запечатлен в темно-серой рубашке с коротким рукавом, голубых джинсах, кроссовках и солнцезащитных очках. Интернет-пользователи заметили, что артист сменил дизайн своей бороды и стал выглядеть совершенно иначе.

Однако не все поклонники оценили преображение знаменитости.

"Пожалуйста, скажите мне, что эта ужасная растительность на лице предназначена для роли!", "Окрашенные волосы ужасны, как и странная форма бороды", "Брэдли великолепен во всех смыслах, но эта борода совершенно плохая", - писали в комментариях.

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