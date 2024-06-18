Брэд Питт решил завести детей с возлюбленной на фоне проблем с дочерью

Голливудский актер Брэд Питт решил завести детей с возлюбленной Инес де Рамон на фоне проблем с дочерью от Анджелины Джоли. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Не исключено, что в его жизни появятся еще дети. Инес молода, и Брэд сказал, что он на 100% согласен, если она захочет иметь детей. Ему нравится идея построить жизнь с Инес. Брэд считает, что Инес будет прекрасной матерью. Она терпелива, спокойна и обладает прекрасным чувством юмора. Другими словами, их отношения протекают гладко и без драмы. У него с Инес все всерьез", - заявил инсайдер издания.

На днях инсайдер из близкого окружения знаменитостей заявил, что Брэду Питту трудно смириться с тем, что дочь Шайло отказалась от его фамилии после того, как ей исполнилось 18 лет.

У Брэда Питта есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое - Шайло, Нокс и Вивьен - являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество.

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