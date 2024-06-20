Стало известно о планах Брэда Питта снова жениться

Американский актер Брэд Питт вскоре может сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной, фитнес-тренеру Инес де Рамон. Об этом пишет Life & Style со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Ходят слухи, что Брэд планирует задать Инес тот самый вопрос уже этим летом. Честно говоря, он уже давно готов, ведь так счастлив", - сказал собеседник издания, отметив, что артист встретил возлюбленную в нужное время.

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