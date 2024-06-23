Певец Джастин Тимберлейк впервые прокомментировал арест после пьяного вождения. Как передает Day.Az, об этом сообщает Hindustan Times.

"Вы здесь, я здесь, и ничто не изменит этот момент. Знаю, иногда меня сложно любить, но вы не перестаете любить меня, и я возвращаю вам эту любовь", - сообщил Тимберлейк.

Он также добавил, что у него выдалась "тяжелая неделя", и поблагодарил поклонников за то, что они продолжают поддерживать его.

По информации журналистов, 18 июня Джастин Тимберлейк отдыхал с друзьями в баре American Hotel в Саг-Харборе. Поп-исполнитель не стал вызывать такси, вместо этого он решил уехать домой на своем BMW. Когда полиция остановила артиста, он отказался сдать тест на наличие алкоголя в крови. Джастина Тимберлейка арестовали и отвезли в участок. Сотрудники правоохранительных органов утверждали, что певец был в состоянии алкогольного опьянения, у него была замедленная речь и "стеклянные" и "налитые кровью" глаза.

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