В сети раскритиковали образ Дженнифер Лоуренс на прогулке

Американскую актрису Дженнифер Лоуренс раскритиковали в сети за образ на прогулке в Нью-Йорке. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Папарацци сняли 33-летнюю звезду "Голодных игр" вместе с супругом Куком Марони и сыном Саем. Для прогулки знаменитость выбрала белую оверсайз-футболку и ярко-красные свободные штаны.

Помимо этого, актриса надела черную широкополую шляпу и сетчатую обувь в тон брюкам. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки и большую сумку-шопер.

Поклонники оценили внешний вид Лоуренс в комментариях под постом. "Она такая неприятная", "Эти штаны просто ужасны", "Как и она сама", "Всегда считала ее переоцененной", - высказались они.