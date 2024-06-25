Бен Аффлек сорвался на папарацци на фоне проблем в браке с Дженнифер Лопес

Голливудский актер Бен Аффлек сорвался на папарацци на фоне слухов о возможном разводе с Дженнифер Лопес. Об этом сообщает издание TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации журналистов, инцидент произошел 23 июня. Папарацци подловили Бена Аффлека у дома Дженнифер Лопес. Когда актер спускался с горы на машине, его ослепили вспышки камер. Аффлек затормозил, вышел из автомобиля и стал кричать на одного из фотографов.

"Послушайте, из-за вас я мог попасть в аварию. Не включайте свои вспышки, когда я спускаюсь на машине. Не делайте так, это опасно", - орал Бен Аффлек.

В мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в разладе.

Позже стало известно, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек наняли риелтора, чтобы продать свой дом, который они приобрели за $60 миллионов в прошлом году. Знаменитости рассчитывают получить за особняк около $65 миллионов.

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