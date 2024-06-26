Алсу назвала любовниц бывшего мужа «девушками с низким социальным статусом»

Певица Алсу отказалась рассказывать в беседе с POPCAKE.TV про любовниц бывшего мужа, предпринимателя Яна Абрамова, передает Day.Az.

По словам Алсу, она не хотела бы комментировать ситуацию и говорить о "девушках с низким социальным статусом". Артистка заявила, что не хочет "опускаться до этого уровня".

Корреспондентка спросила, виделась ли Алсу когда-нибудь с любовницей экс-супруга. Исполнительница ответила, что не комментирует подобное.

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