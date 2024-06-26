Ужас, комедия, аниме

В сети кинотеатров CineMastercard с 27 июня стартует показ американского фильма ужасов "Тихое место: День первый", который является приквелом "Тихого места", сообщили Day.Az в CineMastercard.

Режиссер фильма - Майкл Сарноски. Актеры - Лупита Нионго, Джозеф Куинн, Джимон Хонсу и другие. Хронометраж - 135 минут. Возрастное ограничение - 18+.

Фильм повествует о том, что мир столкнулся с невиданной угрозой. На землю высадились полчища инопланетных монстров, совершенно слепых, однако обладающих безупречным слухом. Позже понимание того, как именно действуют пришельцы, поможет людям выживать.

Картина будет демонстрироваться на трех языках: русском, английском и турецком. Также, фильм "Тихое место: День первый" можно посмотреть в кинотеатре CineMastercard с новейшими технологиями 4DX и ScreenX.

Также в сети кинотеатров CineMastercard стартует показ японского аниме "Синяя тюрьма: Блю Лок. Эпизод с Наги" режиссера Сюнсукэ Исикава. Актеры - Нобунага Симадзаки, Юма Утида, Кадзуюки Окицу. Хронометраж фильма - 105 минут. Возрастное ограничение - 12+.

Это история о старшекласснике Сэисиро Наги, который живет обычной скучной жизнью. Одноклассник Рэо Микагэ, мечтающий выиграть чемпионат мира по футболу, уговаривает его заняться этим видом спорта, обнаружив у парня потенциал. И вот наступает день, когда Сэисиро получает приглашение в загадочный проект Blue Lock, где ему предстоит встретиться с лучшими футболистами страны.

Кроме того, с 27 июня CineMastercard представит турецкую комедию "Beyaz eşya". Режиссер фильма - Хакан Эсер. Актеры - Озге Ягыз, Бурак Севинч, Ферит Актуг. Продолжительность - 115 минут. Возрастное ограничение - 18+. Кинофильм о том, как две неожиданные смерти добавляют абсурда в обычную жизнь двух семей, живущих в одном здании.

Также с 27 июня посетители CineMastercard смогут посмотреть криминальную азербайджанскую комедию "Həci başqadu". Режиссер фильма - Эльшад Зарафатсыз. В фильме задействованы актеры Мурад EМЕ, Тарлан Рзазаде, Гульшан Гусейнли, Гызылгюль Гулиева, Кянан Айдынли, Вафа Гаджиева. Хронометраж - 70 минут. Возрастное ограничение - 12+.

Мурад, проживающий в городе Лянкяран, чтобы знакомиться с девушками, меняет свою фотографию в социальных сетях на фото знаменитости. Мери, красивой девушке, живущей в Москве, надоели назойливые сообщения, и по настоянию подруги она заменила фотографию профиля на снимок несимпатичной девушки. Случайно Мурад пишет Мери и знакомится с ней. Приезд Мери из Москвы в Лянкяран и похищение ее Мурадом из аэропорта приводят к обострению событий.

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