Брэд Питт решил помириться с Анджелиной Джоли

Голливудский актер Брэд Питт решил помириться с бывшей женой, актрисой Анджелиной Джоли. Об этом сообщает In Touch Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Никогда Брэд не представлял себе эту многолетнюю борьбу и соперничество. Он готов поднять руки вверх и сдаться. То, что дети отказались от его фамилии, - это лишь верхушка айсберга. Брэд потратил много времени и денег, пытаясь сделать то, что, по его мнению, было правильным для его детей, но теперь он задается вопросом, стоило ли это того. Брэд знает, что не может форсировать события, не может заставить своих детей захотеть увидеть его. Это произойти на их условиях, но он будет рядом, когда они будут готовы", - сообщил источник.

Недавно Анджелина Джоли намекнула на то, что экс-супруг бил ее задолго до расставания в 2016 году. Команда адвокатов Джоли сообщила, что Питт не давал актрисе продать долю в их общей винодельне "Chateau Miraval French" до тех пор, пока она не подпишет жесткий договор о неразглашении информации об их отношениях. После этих заявлений Питт назвал Джоли лицемеркой и обвинил во лжи.

У Анджелины Джоли шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое - Шайло, Нокс и Вивьен - являются биологическими детьми Анджелины и 60-летнего Брэда Питта. 19 сентября 2016 года актриса подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м.

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