Неизлечимо больная актриса из «Друзей» рассказала о болезни дочери

Неизлечимо больная актриса из сериала "Друзья" Кристина Эпплгейт сообщила об опасной болезни дочери - 13-летней Сэйди. О здоровье девочки она рассказала в личном подкасте "MeSsy", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подростку диагностировали синдром постуральной ортостатической тахикардии (СПОТ) - это резкое учащение сердцебиения при перемене положения тела на вертикальное. Люди с этим синдромом не могут заниматься спортом, страдают от головокружений, мозгового тумана, тошноты, быстрой утомляемости, головных болей и треморов. Врачи сравнивают качество жизни людей со СПОТ с качеством жизни пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

По словам Сэйди, до постановки диагноза ей приходилось навещать школьную медсестру по нескольку раз в день из-за ощущения, что вот-вот упадет в обморок.

Девочка также рассказала, что болезненное состояние помогло ей лучше понять свою мать - Эпплгейт страдает от рассеянного склероза.

"Иногда мама говорит, что ей больно или у нее тремор, и если бы у меня не было этого синдрома, я бы особенно и не задумывалась, не понимала, о чем она", - сказала подросток.

Кристина Эпплгейт также известна по сериалам "Прощай навсегда", "Женаты. С детьми", фильмам "Милашка" и "Очень плохие мамочки".

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