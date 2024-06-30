Дочь Тома Круза отказалась от фамилии актера

Дочь актера Тома Круза и актрисы Кэти Холмс Сури отказалась от фамилии отца. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на собственный источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Теперь 18-летняя девушка представляется Сури Ноэль - она взяла в качестве фамилии второе имя матери.

По словам инсайдера, Сури пошла на это в борьбе за собственную идентичность, чтобы избежать внимания папарацци и спокойно учиться в колледже.

Псевдоним девушка уже использовала раньше - в школьной постановке, где играла Мортицию Аддамс из "Семейки Адамс", и на недавнем выпускном. Неизвестно, изменила ли она фамилию в документах.

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